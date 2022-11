World Cheese Awards 2022: Parmigiano Reggiano is the World’s Most Awarded Cheese for a Consecutive Year

Reggio Emilia – Parmigiano Reggiano won 93 medals and reconfirmed itself as the most awarded cheese on the globe at the World Cheese Awards, the world’s leading international cheese competition held this year in Newport, Wales. The international jury, composed of 250 experts from more than 30 countries, awarded Parmigiano Reggiano two Super Gold medals, one to Latteria Sociale Centro Rubbianino (RE) and another to Caseificio di Gavasseto e Roncadella (RE).

This year the National Parmigiano Reggiano Team was composed of 86 dairies from the 5 provinces of the area: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna (to the left of the Reno River), and Mantua (to the right of the Po River). A group effort that earned the National Team 90 awards: two Super Golds (best cheese of the table), 17 gold medals, 33 silver, and 38 bronze. Added to these are the three medals (one gold, one silver and one bronze) awarded to three dairies that entered the competition independently.

“Parmigiano Reggiano has once again demonstrated the qualities of a cheese that is unique in the world,” said Nicola Bertinelli, president of the Parmigiano Reggiano Consortium. “We return to Italy with our heads held high, with a total haul of 93 medals, including two Super Golds and 18 golds after battling with more than 4,000 cheeses from 45 countries around the world. A success that is a source of pride for our entire supply chain, which every day engages thousands of farmers from 305 artisan dairies in the pursuit of absolute excellence.”

“From the Apennines to the plains, Parmigiano Reggian has been recognized in all the provinces of the area of origin. This Welsh success brings the number of National Parmigiano Reggiano Team awards obtained in two decades to 561, in 7 different countries around the world. The next edition of the World Cheese Awards, which were won this year by an exceptional Gruyère cheese from a Swiss dairy, will be held in Trondheim, Norway,” commented Gabriele Arlotti, creator of the National Parmigiano Reggiano Team.

Below are the details of the medals won by Parmigiano Reggiano cheesemakers:

BOLOGNA

Caseificio Sociale Canevaccia Parmigiano Reggiano 30-39 mesi GOLD Caseificio Sociale di Querciola Parmigiano Reggiano 24-29 mesi SILVER Caseificio Sociale di Querciola Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER Caseificio Sociale Fior di Latte Parmigiano Reggiano 18-23 mesi SILVER

MANTUA

Caseificio Frizza Parmigiano Reggiano 24-29 mesi GOLD Latteria Agricola Quistello Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi GOLD Caseificio Croce Parmigiano Reggiano 24-29 mesi SILVER Caseificio Frizza Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi SILVER Latteria Agricola Mogliese Parmigiano Reggiano 24-29 mesi SILVER Latteria Agricola Venera Vecchia Parmigiano Reggiano 24-29 mesi SILVER Latteria Sociale Rocchetta (Consorzio Latterie Virgilio) Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi SILVER Latteria Vo’ Grande Parmigiano Reggiano 24-29 mesi SILVER Caseificio Croce Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi BRONZE Latteria Agricola Begozzo Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Latteria Agricola Mogliese Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi BRONZE Latteria Agricola Quistello Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Latteria Agricola Venera Vecchia Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi BRONZE Latteria Sociale Gonfo Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Latteria Sociale Gonfo (Consorzio Gourm.it) Parmigiano Reggiano 30-32 mesi BRONZE Latteria Sociale Rocchetta Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi BRONZE

MODENA

Caseificio Albalat 2912 Parmigiano Reggiano 24-29 mesi GOLD Caseificio Dismano Parmigiano Reggiano 30-39 mesi GOLD Latteria di Campogalliano Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi GOLD Caseificio Rosola di Zocca Parmigiano Reggiano 18-23 mesi SILVER Caseificio Sociale Casello Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER Cooperativa Casearia Castelnovese 2780 Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER Cooperativa Casearia Castelnovese 2780 Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi SILVER Latteria di Campogalliano Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER Punto Latte Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER 4 Madonne Caseificio dell’Emilia Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Caseificio Sociale di Casola di Montefiorino Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Cooperativa Casearia Castelnovese 2973 Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi BRONZE Cooperativa Casearia Castelnovese 2979 Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Cooperativa Casearia Castelnovese 2979 Parmigiano Reggiano 30-39 mesi BRONZE Punto Latte Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Società Agricola Montorsi Antica Latteria Ducale Parmigiano Reggiano 30-39 mesi BRONZE

PARMA

Ambrosi Spa Parmigiano Reggiano 24-29 mesi GOLD Ferrarini & Bonetti 2123 Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi GOLD Caseificio Gennari Sergio & Figli Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER Caseificio Il Battistero Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi SILVER Caseificio San Pietro Val Parma Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi SILVER Cooperativa Casearia Agrinascente Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER Ferrarini & Bonetti 2123 Parmigiano Reggiano 30-39 mesi SILVER Società Agr. Araldi Pietro e Luigi Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi SILVER Ambrosi Spa Parmigiano Reggiano 30-39 mesi BRONZE Casearia Castelli Parmigiano Reggiano 30-39 mesi BRONZE Caseificio San Bernardino Parmigiano Reggiano 30-39 mesi BRONZE Caseificio San Pietro Val Parma Parmigiano Reggiano 24-29 mesi BRONZE Caseificio Sociale di Urzano Parmigiano Reggiano 18-23 mesi BRONZE Società Agricola Fratelli Boldini Parmigiano Reggiano 18-23 mesi BRONZE

REGGIO EMILIA