Herolds Salads Voluntarily Recalls Assorted Deli Salads Due to Possible Contamination with Listeria Monocytogenes

Cleveland, Ohio – Out of an abundance of caution Herold’s Salads of Cleveland is recalling assorted deli salads packaged in various sizes. Recalled products may be contaminated with Listeria monocytogenes.

There have been no reported illnesses or adverse health effects reported to date, however, Herolds Salads Inc. is proactively recalling specific batches to which this risk applies. The following products should be disposed of immediately (label examples are included):

Product Expiration Date Product Expiration Amish Potato Salad 12/6/2023-1/18/2024 Pasta Potpourri 11/25/2023-1/5/2024 Amish Macaroni Salad 12/6/2023-1/18/2024 Poppyseed Pasta 11/23/2023-1/6/2024 Amish Wedding Amish Macaroni 12/8/2023-1/19/2024 Original Potato Salad 12/4/2023-1/16/2024 Amish Wedding Amish Potato 12/13/2023-1/24/2024 Original Potato Salad w/ Egg 12/4/2023-1/15/2024 Black Bean and Corn Salsa 12/6/2023-1/4/2024 Cleveland’s Own Potato Salad 12/9/2023-1/14/2024 Sour Cream and Cheddar Mac 11/24/2023-12/28/2023 Corky and Lenny’s Potato Salad 12/5/2023-1/8/2024 Original Crab Dip 11/29/2023-12/12/2023 Fireland’s Potato Salad 12/10/2023-1/16/2024 Diced Cucumber Salad 12/19/2023-1/23/2024 Rainbow Rotini Pasta Salad 12/4/2023-1/14/2024 Greek Gemelli Pasta Salad 12/15/2023-1/25/2024 Rotini Garden Medley 12/5/2023-1/14/2024 Health Salad 11/24/2023-12/28/2023 Santa Fe Pasta Salad 11/25/2023-1/5/2024 Lemon Spring Rotini 12/4/2023-1/15/2024 Large Shell Macaroni Salad 12/4/2023-1/8/2024 Original Macaroni Salad 12/4/2023-1/15/2024 Cleveland’s Own Shell Macaroni Salad 12/16/2023-1/14/2024 Cleveland’s Own Macaroni Salad 12/9/2023-1/14/2024 Southern Macaroni Salad 12/4/2023-1/15/2024 Southern Potato Salad 12/4/2023-1/16/2024 Southern Potato Salad with Egg 12/13/2023-1/17/2024

Product may have been repackaged in a variety of sizes pending on the location of purchase. Please ask your local point of purchase if purchased product falls within this recall.

Listeria Monocytogenes is commonly known for causing fever, muscle aches, nausea, vomiting, and diarrhea and may also lead to stillbirth in severe cases. Persons exhibiting any of these symptoms should seek medical attention immediately.

Customers that have the affected product are asked to either dispose of the product or return it to Herold’s Salads Inc. We appreciate your cooperation. For more information or assistance, please contact:

Herolds Salads, Inc.

(216) 991-7500 ext. 41 Michael Sabetta

Cleveland, OH 44128

msabetta@heroldssalads.com

Products were available at the following locations in Ohio:

TOST 2341 SCRANTON RD CLEVELAND, OH 44113 ALBERTS FRESH MARKET 460 MAIN ST GRAFTON, OH 44044 SIPS & SUCH 7535 PEARL RD MIDDLEBURG HTS, OH 44130 Walnut Creek 3850 STATE ROUTE 39 MILLERSBURG, OH 44654 EZGO FOOD MART 444 NORTH STATE ST PAINESVILLE, OH 44077 MINI MART 377 W 117TH ST CLEVELAND, OH 44111 JAWORSKI MEATS 7545 PEARL RD MIDDLEBURG HTS, OH 44130 SHOP’N SAVE 37 RIDGE RD NEWTON FALLS, OH 44444 DAVE’S SUPERMARKET 1940 LEE RD CLEVELAND HTS, OH 44118 FRESH DELI 5 EAST CASTON RD AKRON, OH 44319 DELI ON THE CIRCLE 9283 NORWALK RD LITCHFIELD, OH 44253 LUCKY’S MARKET 11620 CLIFTON BLVD CLEVELAND, OH 44102 MCCONNELL MEATS 35840 CHESTE RD AVON, OH 44011 LUCKY’S MARKET 7596 FREDLE DR CONCORD OH 44077 EZ GO FOOD MART 5068 N RIDGE RD PERRY, OH 44081 Randles Cheese 4821 County Road 207 Millersburg, OH 44654 HEFFELFINGER’S MEAT MARKET 1110 COMMERCE PARKWAY ASHLAND, OH 44805 GREEK VILLAGE GRILLE 14019 MADISON AVE LAKEWOOD, OH 44107 LOX STOCK AND BRISKET 3441 Tuttle Road Shaker Heights, OH 44122 R44 BUTCHER & BAKER 10682 MAIN ST MANTUA, OH 44255 CORNELL’S FOODS 408 CLEVELAND ROAD E. HURON, OH 44839 THE BEST OF GRANDPA’S CHEESE BARN 3916 CLEVELAND MASSILON RD NORTON, OH 44203 ROOTS MEAT MARKET DBA: ROOTS POULTRY 3721 W. STATE STREET 31 E BISSELL AVE YOUNGSTOWN, OH 44501 MCCONNELL MEATS 15788 STATE ROUTE 58 OBERLIN, OH 44074 TOST 13427 MADISON AVE LAKEWOOD, OH 44107 BUCKEYE QUALITY MEATS 9356 STATE ROUTE 14 STREETSBORO, OH 44241 AL’S QUALITY MARKET 155 2ND ST NW BARBERTON, OH 44203 NEW YORK BAGEL & DELI 3725 MEDINA RD 115 MEDINA, OH 44256 CANTINI’S VILLAGE MARKET 3459 S MAIN ST ROCK CREEK OH 44084 FAIRPORT REDIGO 400HIGH ST FAIRPORT, OH 44077 BARBQUE 3409 EAST 110TH STREET CLEVELAND, OH 44104 TIC TOC FOOD MART 1109 STATE RT. 14 COLUMBIANA, OH 44408 Sidari’s Italian Foods 3820 Lakeside Ave East Cleveland, OH 44114 MIKES MARKET 9189 Chillicothe Rd Kirtland, OH 44094 JONES BONES 35015 ROYALTON ROAD GRAFTON, OH 44044 WALT CHURCHHILL MARKET 26625 NORTH DIXIE HWY PERRYSBURG, OH 43551 WALT CHURCHILL’S MARKET 3320 BRIARFIELD BLVD MAUMEE, OH 43537 EVANS QUALITY MEATS 6732 N RIDGE RD MADISON, OH 44057 BASSETTS MARKET BELLVUE 228 W. MAIN ST. BELLVUE, OH 44811 US FOODS 8000 BAVARIA RD TWINSBURG, OH 44087 TRUE NORTH 5329 CENTER RD BRUNSWICK HILLS OH 44212 Hillcrest Food Service 2699 EAST 51ST CLEVELAND, OH 44104 GABE’S MEAT & DELI 4037 HILLS & DALES RD N.W. CANTON, OH 44708 SMOKEHOUSE RIBS MARK MACKEY 1229 DEEPWOOD DR. GRANDPS’S CHEESEBARN 666 US 250 EAST ASHLAND, OH 44805 GERWIG’S WHITE BARN 853 TOWNSHIP RD 1102 ASHLAND, OH 44805 ABL WHOLESALE DISTRIBUTORS 44488 State Route 14 Columbiana oh 44408 Daves Supermarket 1929 E. 61 Street. Cleveland, OH GUMMER WHOLESALE INC 1945 JAMES PAKRWAY HEATH, OH 43056 MILLER MARKETS 711 WOOSTER ST LODI, OH 44254 MILLER’S -HAWKINS #578 1617 CLAREMONT AVE ASHLAND, OH 44805 MILLER’S NEW MARKET #327 22361.W HOLT-HARRIGAN RD GENOA, OH 43430 MILLER FOODS MARKET #509 117 WHITTLESEY AVE NORWALK, OH 44857 MILLER MARKETS 166 W MAIN ST NEW LONDON, OH 44851 Green Farms Country Market 12495 West State Street Alliance, OH 44601 GREEN FARMS COUNTRY MARKET 809 NASSAU ST EAST CANTON, OH 44730 HEFFELFINGER MEATS 469 COUNTY RD 30A JEROMESVILLE, OH 44840 RUSTY RAILZ 2972 N DIVISION ST CLINTON, OH 44216 ALESCI’S 29730 LAKESHORE WILLOWICK, OH 44095 COFFEE WORKS 12626 CHILLICOTHE RD. CHESTERLAND, OH 44026 AUGIE’S PIZZA 14084 STATE ROAD NORTH ROYALTON, OH 44133 AUGIE’S PIZZA 6901 ROCKSIDE RD. INDEPENDENCE, OH 44131 AZMAN’S MEATS 610 EAST 200TH ST EUCLID OH 44119 BIRCHWOOD PARTY CTR. 7540 NORTHFIELD RD. WALTON HILLS, OH 44146 OMAHOMA BOB’S BBQ 128 SOUTH MARKET ST WOOSTER, OH 44691 BROWNHELM COUNTRY MARKET 1605 NORTH RIDGE RD VERMILION, OH 44089 BUMS SALOON 7771 BROADWAY CLEVELAND OH 44105 BUTTERNUT FOOD MART 34885 LORAIN ROAD NORTH RIDGEVILLE, OH 44039 CONVENIENT FOOD MART-3046 4828 STATE ROAD CLEVELAND, OH 44109 CONVENIENT FOOD MART 3-058 23555 LORAIN ROAD NO. OLMSTEAD, OH 44070 OAKWOOD DELI AND LIQUOR 25911 BROADWAY OAKWOOD VILLAGE OH 44146 CHAPMAN’S FOOD MART 2625 WEST ERIE AVE LORAIN, OH 44053 CHICAGO DELI 34290 AURORA RD SOLON, OH 44139 CHILLIES BEVERAGE & DELI 2976 E 116 ST CLEVELAND, OH 44120 CHUPPA’S MARKET PLACE 5640 PEARL ROAD PARMA OH 44129 COFFEE CLUB CAFE 500 EAST ROYALTON RD #150 BROADVIEW HTS OH 44147 CORKY & LENNY’S 27091 CHAGRIN BLVD. BEACHWOOD OH 44122 CORNERSTONE MARKET 301 S MAIN ST MUNROE FALLS, OH 44262 DAVIS BAKERY WOODMERE INC. 28700 CHAGRIN BLVD. ORANGE VILLAGE OH 44122 DAVIS BAKERY INC. 4572 RENAISSANCE PKWY. WARRENSVILLE HTS OH 44128 SQUARE DEAL 2747 CEDAR (28TH & CEDAR) CLEVELAND OH 44115 DENIRO CHEESE COMPANY 33 EAST MYRTLE AVE YOUNGSTOWN, OH 44507 DEVITIS ITALIAN MARKET 560 EAST TALLMADGE AVE AKRON OH 44310 DIOGUARDI’S INC 3116 MARKET AVENUE, NORTH CANTON, OH 44714 DRUG MART NO. 18 6160 BRECKSVILLE RD. INDEPENDENCE OH 44131 DISCOUNT DRUG MART 5270 CENTER RD BRuNSWICK HILLS 44212 D’STEFANO HIGHLAND DELI 5600 HIGHLAND RD. CLEVELAND OH 44143 DUMA MEATS 857 RANDOLPH ROAD MOGADORE, OH 44260 DUTCH VALLEY FOOD DISTR. 4821 CR207 MILLERSBURG OH 44654 DAVES SUPERMARKET 871 E. EXCHANGE ST. AKRON OH 44306 DAVE’S SUPERMARKET 13130 SHAKER SQUARE CLEVELAND, OH 44120 DAVES SUPERMARKET #12 4948 TURNEY ROAD GARFIELD HTS OH 44125 DAVE’S SUPERMARKET 22501 SHORE CENTER DRIVE EUCLID OH 44123 DAVE’S SUPERMARKET 16820 HARVARD AVE CLEVELAND OH 44128 DAVES SUPERMARKETS 12438 CEDAR ROAD CLEVELAND HTS OH 44118 DAVE’S SUPERMARKET 3628 MAYFIELD ROAD CLEVELAND HTS OH 44118 DAVE SUPERMARKET 5100 WILSON MILLS RD RICHMOND HTS, OH 44143 DAVES SUPERMARKET 15900 LAKESHORE CLEVELAND OH 44110 DAVES SUPERMARKET 3565 RIDGE ROAD CLEVELAND OH 44102 DAVE’S 2700 CARROL AVE. OHIO CITY OH 44113 DAVE’S SUPERMARKETS 7422 HARVARD AVE. CLEVELAND OH 44101 EDINBURG CORNER STORE 6792 TALLMADGE ROAD ROOTSTOWN, OH 44272 ERIE FOOD MART 398 N. ERIE BEACH RD LAKESIDE MARBLEHEAD, OH 43440 FARM HOUSE FOODS 20524 SOUTHGATE PARK BLVD. BEDFORD OH 44146 FARM HOUSE FOODS 9000 WOODLAND AVE. CLEVELAND OH 44104 FERRARA’S IMPORTED FOODS 5750 Mayfield Road MAYFIELD HTS OH 44124 FLIGNER’S MARKET 1854 BROADWAY LORAIN OH 44052 FRANKLIN SQUARE DELI 108 SOUTH WATER STREET KENT OH 44240 FRESH FOOD DELI 2860 MEDINA RD MEDINA, OH 44251 GABOR’S DUNHAM FAST CHECK 5700 DUNHAM ROAD MAPLE HTS OH 44137 GUST GALLUCCI CO. 6610 EUCLID AVE. CLEVELAND OH 44103 GIANT EAGLE #1041 48 VIENNA AVE. NILES OH 44446 GUIDO’S PIZZA & CATERING, INC. 214 W. MAIN ST. RAVENNA OH 44266 HONEY BAKED HAM – SOLON 33493 AURORA RD. SOLON OH 44139 HONEY BAKED HAM 9438 ST RT 14 Unit A STREETSBORO OH 44241 BASSETT’S MARKET 3994 EAST HARBOR ROAD PORT CLINTON OH 43452 CORNELL’S IGA 140 MANSFIELD AVE SHELBY OH 44875 RITTMAN’S IGA 220 NORTH MAIN STREET RITTMAN OH 44270 JACK’S DELI AND RESTAURANT 14490 CEDAR ROAD UNIVERSITY HEIGHTS OH 44121 JIM ALESCI’S PLACE 32910 SOLON RD SOLON OH 44139 JIM’S PARTY SHOP 14451 MAHONING AVE NORTH JACKSON, OH 44451 KRIEGER’S HEALTH FOOD MARKET 615 GRAHAM ROAD CUYAHOGA FALLS OH 44221 LAKE ROAD MARKET 20267 LAKE ROAD ROCKY RIVER OH 44116 LAKEVIEW MARKET 3102 SOUTH MAIN STREET AKRON OH 44319 LARCHMERE DELI & BEVERAGE 12727 LARCHMERE SHAKER HTS, OH 44120 MARTIN’S CORNERS 20505 DETROIT AVE. ROCKY RIVER, OH 44116 MARTIN’S DAY DELI 328 BASSETT ROAD BAY VILLAGE, OH 44140 MARTIN CORNER DELI 34985 DETROIT ROAD AVON, OH 44011 MEDITERRANEAN PARTY CENTER 25021 ROCKSIDE RD BEDFORD HTS, OH 44146 MENTOR FAMILY FOODS 7294 LAKESHORE BLVD. MENTOR, OH 44060 CANAL FULTON SPECIALTY MEATS 2014 LOCUST ST S CANAL FULTON OH 44614 MILES SUPERMARKET 4127 EAST 131ST ST. CLEVELAND, OH 44105 BEAUTIFUL FOODS, LLC 1393 LEXINGTON AVE. MANSFIELD, OH 44907 MUTACH’S MARKET 8037 E HARBOR RD MARBELHEAD, OH 43440 NATES DELI 22098 LORAIN ROAD FAIRVIEW PARK, OH 44126 OLEKSY MEATS 2700 EAST 40TH CLEVELAND, OH 44115 POSTIY’S MARKET 3819 COLUMBUS RD CANTON, OH 44705 PRESSLER’S MEATS 2553 PRESSLER RD AKRON, OH 44312 PRIME MEATS 7710 SUPERIOR CLEVELAND, OH 44103 PRIME MEATS 3935 E 131ST CLEVELAND, OH 44103 PRIME MEATS # 3 756 EAST 200TH CLEVELAND, OH 44119 RADDELL’S SAUSAGE SHOP 478 EAST 152ND ST CLEVELAND, OH 44110 REDIGO 1976 HUBBARD RD NORTH MADISON, OH 44057 REGO’S 19600 W.130TH. ST. STRONGSVILLE, OH 44136 RIDEOUT’S IGA 2736 NORTH RIDGE RD PAINESVILLE, OH 44077 ROMANO’S FARM MARKET 8875 RIDGE RD NORTH ROYALTON, OH 44133 SAINT IGNATIUS HIGH SCHOOL 1911 W 30TH ST CLEVELAND, OH 44113 SANDWICH KING 9953 E WASHINGTON CHARGIN FALLS, OH 44023 SHAFFER’S MARKET 8 WEST TURKEY FOOT LAKE RD AKRON, OH 44319 SHERMAN PROVISIONS 3998 JOHNSON RD NORTON, OH 44203 SIMONS 7770 CHIPPEWA ROAD BRECKSVILLE, OH 44141 SIMONS SUPERMARKET 7973 EUCLID AVE. CLEVELAND OH 44103 SMITHS 1600 WAYNESBURG RD SE WACO, OH 44707 SOUL DELI 23150 EMERY RD WARRENSVILLE, OH 44128 STEVE POLANSKY MARKET INC. 6703 DEWEY RD. AMHERST, OH 44001 SUMMIT CAFE 2 SUMMIT PARK DRIVE INDEPENDENCE, OH 44131 SUNDAYS PLUS 8040 QUARY RD AMHERST, OH 44001 SWEETBERRY FRESH MARKET 30020 EUCLID AVE WICKLIFFE, OH 44092 T.J. BUTCHER BLOCK 14415 DETROIT AVE. LAKEWOOD, OH 44107 TRUMBULL LOCKER PLANT 3393 STATE ROUTE 534 ROCK CREEK, OH 44084 VERDIS IMPORTED FOODS 8720 MENTOR AVE MENTOR OH 44060 VERMILLION FARM MARKET 2901 LIBERTY AVE. VERMILLION, OH 44089 VIENNA 8110 CARNEGIE AVE CLEVELAND, OH 44103 WALLACE FOODS INC 2856 WHIPPLE AVE NW CANTON, OH 44708 WILGING FINE MEATS 1391 LEXINGTON AVE. MANSFIELD, OH 44907

Company Contact Information

Consumers:Herolds Salads, Inc. (216) 991-7500 msabetta@heroldssalads.com