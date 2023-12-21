Herolds Salads Voluntarily Recalls Assorted Deli Salads Due to Possible Contamination with Listeria Monocytogenes

FDA Deli December 21, 2023

Cleveland, Ohio – Out of an abundance of caution Herold’s Salads of Cleveland is recalling assorted deli salads packaged in various sizes. Recalled products may be contaminated with Listeria monocytogenes.

There have been no reported illnesses or adverse health effects reported to date, however, Herolds Salads Inc. is proactively recalling specific batches to which this risk applies. The following products should be disposed of immediately (label examples are included):

ProductExpiration DateProductExpiration
Amish Potato Salad12/6/2023-1/18/2024Pasta Potpourri11/25/2023-1/5/2024
Amish Macaroni Salad12/6/2023-1/18/2024Poppyseed Pasta11/23/2023-1/6/2024
Amish Wedding Amish Macaroni12/8/2023-1/19/2024Original Potato Salad12/4/2023-1/16/2024
Amish Wedding Amish Potato12/13/2023-1/24/2024Original Potato Salad w/ Egg12/4/2023-1/15/2024
Black Bean and Corn Salsa12/6/2023-1/4/2024Cleveland’s Own Potato Salad12/9/2023-1/14/2024
Sour Cream and Cheddar Mac11/24/2023-12/28/2023Corky and Lenny’s Potato Salad12/5/2023-1/8/2024
Original Crab Dip11/29/2023-12/12/2023Fireland’s Potato Salad12/10/2023-1/16/2024
Diced Cucumber Salad12/19/2023-1/23/2024Rainbow Rotini Pasta Salad12/4/2023-1/14/2024
Greek Gemelli Pasta Salad12/15/2023-1/25/2024Rotini Garden Medley12/5/2023-1/14/2024
Health Salad11/24/2023-12/28/2023Santa Fe Pasta Salad11/25/2023-1/5/2024
Lemon Spring Rotini12/4/2023-1/15/2024Large Shell Macaroni Salad12/4/2023-1/8/2024
Original Macaroni Salad12/4/2023-1/15/2024Cleveland’s Own Shell Macaroni Salad12/16/2023-1/14/2024
Cleveland’s Own Macaroni Salad12/9/2023-1/14/2024Southern Macaroni Salad12/4/2023-1/15/2024
Southern Potato Salad12/4/2023-1/16/2024Southern Potato Salad with Egg12/13/2023-1/17/2024

Product may have been repackaged in a variety of sizes pending on the location of purchase. Please ask your local point of purchase if purchased product falls within this recall.

Listeria Monocytogenes is commonly known for causing fever, muscle aches, nausea, vomiting, and diarrhea and may also lead to stillbirth in severe cases. Persons exhibiting any of these symptoms should seek medical attention immediately.

Customers that have the affected product are asked to either dispose of the product or return it to Herold’s Salads Inc. We appreciate your cooperation. For more information or assistance, please contact:

Herolds Salads, Inc.

(216) 991-7500 ext. 41 Michael Sabetta
Cleveland, OH 44128
msabetta@heroldssalads.com

Products were available at the following locations in Ohio:

TOST2341 SCRANTON RDCLEVELAND, OH 44113
ALBERTS FRESH MARKET460 MAIN STGRAFTON, OH 44044
SIPS & SUCH7535 PEARL RDMIDDLEBURG HTS, OH 44130
Walnut Creek3850 STATE ROUTE 39MILLERSBURG, OH 44654
EZGO FOOD MART444 NORTH STATE STPAINESVILLE, OH 44077
MINI MART377 W 117TH STCLEVELAND, OH 44111
JAWORSKI MEATS7545 PEARL RDMIDDLEBURG HTS, OH 44130
SHOP’N SAVE37 RIDGE RDNEWTON FALLS, OH 44444
DAVE’S SUPERMARKET1940 LEE RDCLEVELAND HTS, OH 44118
FRESH DELI5 EAST CASTON RDAKRON, OH 44319
DELI ON THE CIRCLE9283 NORWALK RDLITCHFIELD, OH 44253
LUCKY’S MARKET11620 CLIFTON BLVDCLEVELAND, OH 44102
MCCONNELL MEATS35840 CHESTE RDAVON, OH 44011
LUCKY’S MARKET7596 FREDLE DRCONCORD OH 44077
EZ GO FOOD MART5068 N RIDGE RDPERRY, OH 44081
Randles Cheese4821 County Road 207Millersburg, OH 44654
HEFFELFINGER’S MEAT MARKET1110 COMMERCE PARKWAYASHLAND, OH 44805
GREEK VILLAGE GRILLE14019 MADISON AVELAKEWOOD, OH 44107
LOX STOCK AND BRISKET3441 Tuttle RoadShaker Heights, OH 44122
R44 BUTCHER & BAKER10682 MAIN STMANTUA, OH 44255
CORNELL’S FOODS408 CLEVELAND ROADE. HURON, OH 44839
THE BEST OF GRANDPA’S CHEESE BARN3916 CLEVELAND MASSILON RDNORTON, OH 44203
ROOTS MEAT MARKETDBA: ROOTS POULTRY3721 W. STATE STREET
31 E BISSELL AVEYOUNGSTOWN, OH 44501 
MCCONNELL MEATS15788 STATE ROUTE 58OBERLIN, OH 44074
TOST13427 MADISON AVELAKEWOOD, OH 44107
BUCKEYE QUALITY MEATS9356 STATE ROUTE 14STREETSBORO, OH 44241
AL’S QUALITY MARKET155 2ND ST NWBARBERTON, OH 44203
NEW YORK BAGEL & DELI3725 MEDINA RD 115MEDINA, OH 44256
CANTINI’S VILLAGE MARKET3459 S MAIN STROCK CREEK OH 44084
FAIRPORT REDIGO400HIGH STFAIRPORT, OH 44077
BARBQUE3409 EAST 110TH STREETCLEVELAND, OH 44104
TIC TOC FOOD MART1109 STATE RT. 14COLUMBIANA, OH 44408
Sidari’s Italian Foods3820 Lakeside Ave EastCleveland, OH 44114
MIKES MARKET9189 Chillicothe RdKirtland, OH 44094
JONES BONES35015 ROYALTON ROADGRAFTON, OH 44044
WALT CHURCHHILL MARKET26625 NORTH DIXIE HWYPERRYSBURG, OH 43551
WALT CHURCHILL’S MARKET3320 BRIARFIELD BLVDMAUMEE, OH 43537
EVANS QUALITY MEATS6732 N RIDGE RDMADISON, OH 44057
BASSETTS MARKET BELLVUE228 W. MAIN ST.BELLVUE, OH 44811
US FOODS8000 BAVARIA RDTWINSBURG, OH 44087
TRUE NORTH5329 CENTER RDBRUNSWICK HILLS OH 44212
Hillcrest Food Service2699 EAST 51ST CLEVELAND, OH 44104
GABE’S MEAT & DELI4037 HILLS & DALES RD N.W.CANTON, OH 44708
SMOKEHOUSE RIBSMARK MACKEY1229 DEEPWOOD DR.
GRANDPS’S CHEESEBARN666 US 250 EASTASHLAND, OH 44805
GERWIG’S WHITE BARN853 TOWNSHIP RD 1102ASHLAND, OH 44805
ABL WHOLESALE DISTRIBUTORS44488 State Route 14Columbiana oh 44408
Daves Supermarket1929 E. 61 Street.Cleveland, OH
GUMMER WHOLESALE INC1945 JAMES PAKRWAYHEATH, OH 43056
MILLER MARKETS711 WOOSTER STLODI, OH 44254
MILLER’S -HAWKINS #5781617 CLAREMONT AVEASHLAND, OH 44805
MILLER’S NEW MARKET #32722361.W HOLT-HARRIGAN RDGENOA, OH 43430
MILLER FOODS MARKET #509117 WHITTLESEY AVENORWALK, OH 44857
MILLER MARKETS166 W MAIN STNEW LONDON, OH 44851
Green Farms Country Market12495 West State StreetAlliance, OH 44601
GREEN FARMS COUNTRY MARKET809 NASSAU STEAST CANTON, OH 44730
HEFFELFINGER MEATS469 COUNTY RD 30AJEROMESVILLE, OH 44840
RUSTY RAILZ2972 N DIVISION STCLINTON, OH 44216
ALESCI’S29730 LAKESHOREWILLOWICK, OH 44095
COFFEE WORKS12626 CHILLICOTHE RD.CHESTERLAND, OH 44026
AUGIE’S PIZZA14084 STATE ROADNORTH ROYALTON, OH 44133
AUGIE’S PIZZA6901 ROCKSIDE RD.INDEPENDENCE, OH 44131
AZMAN’S MEATS610 EAST 200TH STEUCLID OH 44119
BIRCHWOOD PARTY CTR.7540 NORTHFIELD RD.WALTON HILLS, OH 44146
OMAHOMA BOB’S BBQ128 SOUTH MARKET STWOOSTER, OH 44691
BROWNHELM COUNTRY MARKET1605 NORTH RIDGE RDVERMILION, OH 44089
BUMS SALOON7771 BROADWAYCLEVELAND OH 44105
BUTTERNUT FOOD MART34885 LORAIN ROADNORTH RIDGEVILLE, OH 44039
CONVENIENT FOOD MART-30464828 STATE ROADCLEVELAND, OH 44109
CONVENIENT FOOD MART 3-05823555 LORAIN ROADNO. OLMSTEAD, OH 44070
OAKWOOD DELI AND LIQUOR25911 BROADWAYOAKWOOD VILLAGE OH 44146
CHAPMAN’S FOOD MART2625 WEST ERIE AVELORAIN, OH 44053
CHICAGO DELI34290 AURORA RDSOLON, OH 44139
CHILLIES BEVERAGE & DELI2976 E 116 STCLEVELAND, OH 44120
CHUPPA’S MARKET PLACE5640 PEARL ROADPARMA OH 44129
COFFEE CLUB CAFE500 EAST ROYALTON RD #150BROADVIEW HTS OH 44147
CORKY & LENNY’S27091 CHAGRIN BLVD.BEACHWOOD OH 44122
CORNERSTONE MARKET301 S MAIN STMUNROE FALLS, OH 44262
DAVIS BAKERY WOODMERE INC.28700 CHAGRIN BLVD.ORANGE VILLAGE OH 44122
DAVIS BAKERY INC.4572 RENAISSANCE PKWY.WARRENSVILLE HTS OH 44128
SQUARE DEAL2747 CEDAR (28TH & CEDAR)CLEVELAND OH 44115
DENIRO CHEESE COMPANY33 EAST MYRTLE AVEYOUNGSTOWN, OH 44507
DEVITIS ITALIAN MARKET560 EAST TALLMADGE AVEAKRON OH 44310
DIOGUARDI’S INC3116 MARKET AVENUE, NORTHCANTON, OH 44714
DRUG MART NO. 186160 BRECKSVILLE RD.INDEPENDENCE OH 44131
DISCOUNT DRUG MART5270 CENTER RDBRuNSWICK HILLS 44212
D’STEFANO HIGHLAND DELI5600 HIGHLAND RD.CLEVELAND OH 44143
DUMA MEATS857 RANDOLPH ROADMOGADORE, OH  44260
DUTCH VALLEY FOOD DISTR.4821 CR207MILLERSBURG OH 44654
DAVES SUPERMARKET871 E. EXCHANGE ST.AKRON OH 44306
DAVE’S SUPERMARKET13130 SHAKER SQUARECLEVELAND, OH 44120
DAVES SUPERMARKET #124948 TURNEY ROADGARFIELD HTS OH 44125
DAVE’S SUPERMARKET22501 SHORE CENTER DRIVEEUCLID OH 44123
DAVE’S SUPERMARKET16820 HARVARD AVECLEVELAND OH 44128
DAVES SUPERMARKETS12438 CEDAR ROADCLEVELAND HTS OH 44118
DAVE’S SUPERMARKET3628 MAYFIELD ROADCLEVELAND HTS OH 44118
DAVE SUPERMARKET5100 WILSON MILLS RDRICHMOND HTS, OH 44143
DAVES SUPERMARKET15900 LAKESHORECLEVELAND OH 44110
DAVES SUPERMARKET3565 RIDGE ROADCLEVELAND OH 44102
DAVE’S2700 CARROL AVE.OHIO CITY OH 44113
DAVE’S SUPERMARKETS7422 HARVARD AVE.CLEVELAND OH 44101
EDINBURG CORNER STORE6792 TALLMADGE ROADROOTSTOWN, OH 44272
ERIE FOOD MART398 N. ERIE BEACH RDLAKESIDE MARBLEHEAD, OH 43440
FARM HOUSE FOODS20524 SOUTHGATE PARK BLVD.BEDFORD OH 44146
FARM HOUSE FOODS9000 WOODLAND AVE.CLEVELAND OH 44104
FERRARA’S IMPORTED FOODS5750 Mayfield RoadMAYFIELD HTS OH 44124
FLIGNER’S MARKET1854 BROADWAYLORAIN OH 44052
FRANKLIN SQUARE DELI108 SOUTH WATER STREETKENT OH 44240
FRESH FOOD DELI2860 MEDINA RDMEDINA, OH 44251
GABOR’S DUNHAM FAST CHECK5700 DUNHAM ROADMAPLE HTS OH 44137
GUST GALLUCCI CO.6610 EUCLID AVE.CLEVELAND OH 44103
GIANT EAGLE #104148 VIENNA AVE.NILES OH 44446
GUIDO’S PIZZA & CATERING, INC.214 W. MAIN ST.RAVENNA OH 44266
HONEY BAKED HAM – SOLON33493 AURORA RD.SOLON OH 44139
HONEY BAKED HAM9438 ST RT 14 Unit ASTREETSBORO OH 44241
BASSETT’S MARKET3994 EAST HARBOR ROADPORT CLINTON OH 43452
CORNELL’S IGA140 MANSFIELD AVESHELBY OH 44875
RITTMAN’S IGA220 NORTH MAIN STREETRITTMAN OH 44270
JACK’S DELI AND RESTAURANT14490 CEDAR ROADUNIVERSITY HEIGHTS OH 44121
JIM ALESCI’S PLACE32910 SOLON RDSOLON OH 44139
JIM’S PARTY SHOP14451 MAHONING AVENORTH JACKSON, OH 44451
KRIEGER’S HEALTH FOOD MARKET615 GRAHAM ROADCUYAHOGA FALLS OH 44221
LAKE ROAD MARKET20267 LAKE ROADROCKY RIVER OH 44116
LAKEVIEW MARKET3102 SOUTH MAIN STREETAKRON OH 44319
LARCHMERE DELI & BEVERAGE12727 LARCHMERESHAKER HTS, OH 44120
MARTIN’S CORNERS20505 DETROIT AVE.ROCKY RIVER, OH 44116
MARTIN’S DAY DELI328 BASSETT ROADBAY VILLAGE, OH 44140
MARTIN CORNER DELI34985 DETROIT ROADAVON, OH 44011
MEDITERRANEAN PARTY CENTER25021 ROCKSIDE RDBEDFORD HTS, OH 44146
MENTOR FAMILY FOODS7294 LAKESHORE BLVD.MENTOR, OH 44060
CANAL FULTON SPECIALTY MEATS2014 LOCUST ST SCANAL FULTON OH 44614
MILES SUPERMARKET4127 EAST 131ST ST.CLEVELAND, OH 44105
BEAUTIFUL FOODS, LLC1393 LEXINGTON AVE.MANSFIELD, OH 44907
MUTACH’S MARKET8037 E HARBOR RDMARBELHEAD, OH 43440
NATES DELI22098 LORAIN ROADFAIRVIEW PARK, OH 44126
OLEKSY MEATS2700 EAST 40THCLEVELAND, OH 44115
POSTIY’S MARKET3819 COLUMBUS RDCANTON, OH 44705
PRESSLER’S MEATS2553 PRESSLER RDAKRON, OH 44312
PRIME MEATS7710 SUPERIORCLEVELAND, OH 44103
PRIME MEATS3935 E 131STCLEVELAND, OH 44103
PRIME MEATS # 3756 EAST 200THCLEVELAND, OH 44119
RADDELL’S SAUSAGE SHOP478 EAST 152ND STCLEVELAND, OH 44110
REDIGO1976 HUBBARD RDNORTH MADISON, OH 44057
REGO’S19600 W.130TH. ST.STRONGSVILLE, OH 44136
RIDEOUT’S IGA2736 NORTH RIDGE RDPAINESVILLE, OH 44077
ROMANO’S FARM MARKET8875 RIDGE RDNORTH ROYALTON, OH 44133
SAINT IGNATIUS HIGH SCHOOL1911 W 30TH STCLEVELAND, OH 44113
SANDWICH KING9953 E WASHINGTONCHARGIN FALLS, OH 44023
SHAFFER’S MARKET8 WEST TURKEY FOOT LAKE RDAKRON, OH 44319
SHERMAN PROVISIONS3998 JOHNSON RDNORTON, OH 44203
SIMONS7770 CHIPPEWA ROADBRECKSVILLE, OH 44141
SIMONS SUPERMARKET7973 EUCLID AVE.CLEVELAND OH 44103
SMITHS1600 WAYNESBURG RD SEWACO, OH 44707
SOUL DELI23150 EMERY RDWARRENSVILLE, OH 44128
STEVE POLANSKY MARKET INC.6703 DEWEY RD.AMHERST, OH 44001
SUMMIT CAFE2 SUMMIT PARK DRIVEINDEPENDENCE, OH 44131
SUNDAYS PLUS8040 QUARY RDAMHERST, OH 44001
SWEETBERRY FRESH MARKET30020 EUCLID AVEWICKLIFFE, OH 44092
T.J. BUTCHER BLOCK14415 DETROIT AVE.LAKEWOOD, OH 44107
TRUMBULL LOCKER PLANT3393 STATE ROUTE 534ROCK CREEK, OH 44084
VERDIS IMPORTED FOODS8720 MENTOR AVEMENTOR OH 44060
VERMILLION FARM MARKET2901 LIBERTY AVE.VERMILLION, OH 44089
VIENNA8110 CARNEGIE AVECLEVELAND, OH 44103
WALLACE FOODS INC2856 WHIPPLE AVE NWCANTON, OH 44708
WILGING FINE MEATS1391 LEXINGTON AVE.MANSFIELD, OH 44907

Company Contact Information

Consumers:Herolds Salads, Inc. (216) 991-7500 msabetta@heroldssalads.com

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