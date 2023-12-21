Herolds Salads Voluntarily Recalls Assorted Deli Salads Due to Possible Contamination with Listeria Monocytogenes

Cleveland, Ohio – Out of an abundance of caution Herold’s Salads of Cleveland is recalling assorted deli salads packaged in various sizes. Recalled products may be contaminated with Listeria monocytogenes.
There have been no reported illnesses or adverse health effects reported to date, however, Herolds Salads Inc. is proactively recalling specific batches to which this risk applies. The following products should be disposed of immediately (label examples are included):
|Product
|Expiration Date
|Product
|Expiration
|Amish Potato Salad
|12/6/2023-1/18/2024
|Pasta Potpourri
|11/25/2023-1/5/2024
|Amish Macaroni Salad
|12/6/2023-1/18/2024
|Poppyseed Pasta
|11/23/2023-1/6/2024
|Amish Wedding Amish Macaroni
|12/8/2023-1/19/2024
|Original Potato Salad
|12/4/2023-1/16/2024
|Amish Wedding Amish Potato
|12/13/2023-1/24/2024
|Original Potato Salad w/ Egg
|12/4/2023-1/15/2024
|Black Bean and Corn Salsa
|12/6/2023-1/4/2024
|Cleveland’s Own Potato Salad
|12/9/2023-1/14/2024
|Sour Cream and Cheddar Mac
|11/24/2023-12/28/2023
|Corky and Lenny’s Potato Salad
|12/5/2023-1/8/2024
|Original Crab Dip
|11/29/2023-12/12/2023
|Fireland’s Potato Salad
|12/10/2023-1/16/2024
|Diced Cucumber Salad
|12/19/2023-1/23/2024
|Rainbow Rotini Pasta Salad
|12/4/2023-1/14/2024
|Greek Gemelli Pasta Salad
|12/15/2023-1/25/2024
|Rotini Garden Medley
|12/5/2023-1/14/2024
|Health Salad
|11/24/2023-12/28/2023
|Santa Fe Pasta Salad
|11/25/2023-1/5/2024
|Lemon Spring Rotini
|12/4/2023-1/15/2024
|Large Shell Macaroni Salad
|12/4/2023-1/8/2024
|Original Macaroni Salad
|12/4/2023-1/15/2024
|Cleveland’s Own Shell Macaroni Salad
|12/16/2023-1/14/2024
|Cleveland’s Own Macaroni Salad
|12/9/2023-1/14/2024
|Southern Macaroni Salad
|12/4/2023-1/15/2024
|Southern Potato Salad
|12/4/2023-1/16/2024
|Southern Potato Salad with Egg
|12/13/2023-1/17/2024
Product may have been repackaged in a variety of sizes pending on the location of purchase. Please ask your local point of purchase if purchased product falls within this recall.
Listeria Monocytogenes is commonly known for causing fever, muscle aches, nausea, vomiting, and diarrhea and may also lead to stillbirth in severe cases. Persons exhibiting any of these symptoms should seek medical attention immediately.
Customers that have the affected product are asked to either dispose of the product or return it to Herold’s Salads Inc. We appreciate your cooperation. For more information or assistance, please contact:
Herolds Salads, Inc.
(216) 991-7500 ext. 41 Michael Sabetta
Cleveland, OH 44128
msabetta@heroldssalads.com
Products were available at the following locations in Ohio:
|TOST
|2341 SCRANTON RD
|CLEVELAND, OH 44113
|ALBERTS FRESH MARKET
|460 MAIN ST
|GRAFTON, OH 44044
|SIPS & SUCH
|7535 PEARL RD
|MIDDLEBURG HTS, OH 44130
|Walnut Creek
|3850 STATE ROUTE 39
|MILLERSBURG, OH 44654
|EZGO FOOD MART
|444 NORTH STATE ST
|PAINESVILLE, OH 44077
|MINI MART
|377 W 117TH ST
|CLEVELAND, OH 44111
|JAWORSKI MEATS
|7545 PEARL RD
|MIDDLEBURG HTS, OH 44130
|SHOP’N SAVE
|37 RIDGE RD
|NEWTON FALLS, OH 44444
|DAVE’S SUPERMARKET
|1940 LEE RD
|CLEVELAND HTS, OH 44118
|FRESH DELI
|5 EAST CASTON RD
|AKRON, OH 44319
|DELI ON THE CIRCLE
|9283 NORWALK RD
|LITCHFIELD, OH 44253
|LUCKY’S MARKET
|11620 CLIFTON BLVD
|CLEVELAND, OH 44102
|MCCONNELL MEATS
|35840 CHESTE RD
|AVON, OH 44011
|LUCKY’S MARKET
|7596 FREDLE DR
|CONCORD OH 44077
|EZ GO FOOD MART
|5068 N RIDGE RD
|PERRY, OH 44081
|Randles Cheese
|4821 County Road 207
|Millersburg, OH 44654
|HEFFELFINGER’S MEAT MARKET
|1110 COMMERCE PARKWAY
|ASHLAND, OH 44805
|GREEK VILLAGE GRILLE
|14019 MADISON AVE
|LAKEWOOD, OH 44107
|LOX STOCK AND BRISKET
|3441 Tuttle Road
|Shaker Heights, OH 44122
|R44 BUTCHER & BAKER
|10682 MAIN ST
|MANTUA, OH 44255
|CORNELL’S FOODS
|408 CLEVELAND ROAD
|E. HURON, OH 44839
|THE BEST OF GRANDPA’S CHEESE BARN
|3916 CLEVELAND MASSILON RD
|NORTON, OH 44203
|ROOTS MEAT MARKET
|DBA: ROOTS POULTRY
|3721 W. STATE STREET
|31 E BISSELL AVE
|YOUNGSTOWN, OH 44501
|MCCONNELL MEATS
|15788 STATE ROUTE 58
|OBERLIN, OH 44074
|TOST
|13427 MADISON AVE
|LAKEWOOD, OH 44107
|BUCKEYE QUALITY MEATS
|9356 STATE ROUTE 14
|STREETSBORO, OH 44241
|AL’S QUALITY MARKET
|155 2ND ST NW
|BARBERTON, OH 44203
|NEW YORK BAGEL & DELI
|3725 MEDINA RD 115
|MEDINA, OH 44256
|CANTINI’S VILLAGE MARKET
|3459 S MAIN ST
|ROCK CREEK OH 44084
|FAIRPORT REDIGO
|400HIGH ST
|FAIRPORT, OH 44077
|BARBQUE
|3409 EAST 110TH STREET
|CLEVELAND, OH 44104
|TIC TOC FOOD MART
|1109 STATE RT. 14
|COLUMBIANA, OH 44408
|Sidari’s Italian Foods
|3820 Lakeside Ave East
|Cleveland, OH 44114
|MIKES MARKET
|9189 Chillicothe Rd
|Kirtland, OH 44094
|JONES BONES
|35015 ROYALTON ROAD
|GRAFTON, OH 44044
|WALT CHURCHHILL MARKET
|26625 NORTH DIXIE HWY
|PERRYSBURG, OH 43551
|WALT CHURCHILL’S MARKET
|3320 BRIARFIELD BLVD
|MAUMEE, OH 43537
|EVANS QUALITY MEATS
|6732 N RIDGE RD
|MADISON, OH 44057
|BASSETTS MARKET BELLVUE
|228 W. MAIN ST.
|BELLVUE, OH 44811
|US FOODS
|8000 BAVARIA RD
|TWINSBURG, OH 44087
|TRUE NORTH
|5329 CENTER RD
|BRUNSWICK HILLS OH 44212
|Hillcrest Food Service
|2699 EAST 51ST
|CLEVELAND, OH 44104
|GABE’S MEAT & DELI
|4037 HILLS & DALES RD N.W.
|CANTON, OH 44708
|SMOKEHOUSE RIBS
|MARK MACKEY
|1229 DEEPWOOD DR.
|GRANDPS’S CHEESEBARN
|666 US 250 EAST
|ASHLAND, OH 44805
|GERWIG’S WHITE BARN
|853 TOWNSHIP RD 1102
|ASHLAND, OH 44805
|ABL WHOLESALE DISTRIBUTORS
|44488 State Route 14
|Columbiana oh 44408
|Daves Supermarket
|1929 E. 61 Street.
|Cleveland, OH
|GUMMER WHOLESALE INC
|1945 JAMES PAKRWAY
|HEATH, OH 43056
|MILLER MARKETS
|711 WOOSTER ST
|LODI, OH 44254
|MILLER’S -HAWKINS #578
|1617 CLAREMONT AVE
|ASHLAND, OH 44805
|MILLER’S NEW MARKET #327
|22361.W HOLT-HARRIGAN RD
|GENOA, OH 43430
|MILLER FOODS MARKET #509
|117 WHITTLESEY AVE
|NORWALK, OH 44857
|MILLER MARKETS
|166 W MAIN ST
|NEW LONDON, OH 44851
|Green Farms Country Market
|12495 West State Street
|Alliance, OH 44601
|GREEN FARMS COUNTRY MARKET
|809 NASSAU ST
|EAST CANTON, OH 44730
|HEFFELFINGER MEATS
|469 COUNTY RD 30A
|JEROMESVILLE, OH 44840
|RUSTY RAILZ
|2972 N DIVISION ST
|CLINTON, OH 44216
|ALESCI’S
|29730 LAKESHORE
|WILLOWICK, OH 44095
|COFFEE WORKS
|12626 CHILLICOTHE RD.
|CHESTERLAND, OH 44026
|AUGIE’S PIZZA
|14084 STATE ROAD
|NORTH ROYALTON, OH 44133
|AUGIE’S PIZZA
|6901 ROCKSIDE RD.
|INDEPENDENCE, OH 44131
|AZMAN’S MEATS
|610 EAST 200TH ST
|EUCLID OH 44119
|BIRCHWOOD PARTY CTR.
|7540 NORTHFIELD RD.
|WALTON HILLS, OH 44146
|OMAHOMA BOB’S BBQ
|128 SOUTH MARKET ST
|WOOSTER, OH 44691
|BROWNHELM COUNTRY MARKET
|1605 NORTH RIDGE RD
|VERMILION, OH 44089
|BUMS SALOON
|7771 BROADWAY
|CLEVELAND OH 44105
|BUTTERNUT FOOD MART
|34885 LORAIN ROAD
|NORTH RIDGEVILLE, OH 44039
|CONVENIENT FOOD MART-3046
|4828 STATE ROAD
|CLEVELAND, OH 44109
|CONVENIENT FOOD MART 3-058
|23555 LORAIN ROAD
|NO. OLMSTEAD, OH 44070
|OAKWOOD DELI AND LIQUOR
|25911 BROADWAY
|OAKWOOD VILLAGE OH 44146
|CHAPMAN’S FOOD MART
|2625 WEST ERIE AVE
|LORAIN, OH 44053
|CHICAGO DELI
|34290 AURORA RD
|SOLON, OH 44139
|CHILLIES BEVERAGE & DELI
|2976 E 116 ST
|CLEVELAND, OH 44120
|CHUPPA’S MARKET PLACE
|5640 PEARL ROAD
|PARMA OH 44129
|COFFEE CLUB CAFE
|500 EAST ROYALTON RD #150
|BROADVIEW HTS OH 44147
|CORKY & LENNY’S
|27091 CHAGRIN BLVD.
|BEACHWOOD OH 44122
|CORNERSTONE MARKET
|301 S MAIN ST
|MUNROE FALLS, OH 44262
|DAVIS BAKERY WOODMERE INC.
|28700 CHAGRIN BLVD.
|ORANGE VILLAGE OH 44122
|DAVIS BAKERY INC.
|4572 RENAISSANCE PKWY.
|WARRENSVILLE HTS OH 44128
|SQUARE DEAL
|2747 CEDAR (28TH & CEDAR)
|CLEVELAND OH 44115
|DENIRO CHEESE COMPANY
|33 EAST MYRTLE AVE
|YOUNGSTOWN, OH 44507
|DEVITIS ITALIAN MARKET
|560 EAST TALLMADGE AVE
|AKRON OH 44310
|DIOGUARDI’S INC
|3116 MARKET AVENUE, NORTH
|CANTON, OH 44714
|DRUG MART NO. 18
|6160 BRECKSVILLE RD.
|INDEPENDENCE OH 44131
|DISCOUNT DRUG MART
|5270 CENTER RD
|BRuNSWICK HILLS 44212
|D’STEFANO HIGHLAND DELI
|5600 HIGHLAND RD.
|CLEVELAND OH 44143
|DUMA MEATS
|857 RANDOLPH ROAD
|MOGADORE, OH 44260
|DUTCH VALLEY FOOD DISTR.
|4821 CR207
|MILLERSBURG OH 44654
|DAVES SUPERMARKET
|871 E. EXCHANGE ST.
|AKRON OH 44306
|DAVE’S SUPERMARKET
|13130 SHAKER SQUARE
|CLEVELAND, OH 44120
|DAVES SUPERMARKET #12
|4948 TURNEY ROAD
|GARFIELD HTS OH 44125
|DAVE’S SUPERMARKET
|22501 SHORE CENTER DRIVE
|EUCLID OH 44123
|DAVE’S SUPERMARKET
|16820 HARVARD AVE
|CLEVELAND OH 44128
|DAVES SUPERMARKETS
|12438 CEDAR ROAD
|CLEVELAND HTS OH 44118
|DAVE’S SUPERMARKET
|3628 MAYFIELD ROAD
|CLEVELAND HTS OH 44118
|DAVE SUPERMARKET
|5100 WILSON MILLS RD
|RICHMOND HTS, OH 44143
|DAVES SUPERMARKET
|15900 LAKESHORE
|CLEVELAND OH 44110
|DAVES SUPERMARKET
|3565 RIDGE ROAD
|CLEVELAND OH 44102
|DAVE’S
|2700 CARROL AVE.
|OHIO CITY OH 44113
|DAVE’S SUPERMARKETS
|7422 HARVARD AVE.
|CLEVELAND OH 44101
|EDINBURG CORNER STORE
|6792 TALLMADGE ROAD
|ROOTSTOWN, OH 44272
|ERIE FOOD MART
|398 N. ERIE BEACH RD
|LAKESIDE MARBLEHEAD, OH 43440
|FARM HOUSE FOODS
|20524 SOUTHGATE PARK BLVD.
|BEDFORD OH 44146
|FARM HOUSE FOODS
|9000 WOODLAND AVE.
|CLEVELAND OH 44104
|FERRARA’S IMPORTED FOODS
|5750 Mayfield Road
|MAYFIELD HTS OH 44124
|FLIGNER’S MARKET
|1854 BROADWAY
|LORAIN OH 44052
|FRANKLIN SQUARE DELI
|108 SOUTH WATER STREET
|KENT OH 44240
|FRESH FOOD DELI
|2860 MEDINA RD
|MEDINA, OH 44251
|GABOR’S DUNHAM FAST CHECK
|5700 DUNHAM ROAD
|MAPLE HTS OH 44137
|GUST GALLUCCI CO.
|6610 EUCLID AVE.
|CLEVELAND OH 44103
|GIANT EAGLE #1041
|48 VIENNA AVE.
|NILES OH 44446
|GUIDO’S PIZZA & CATERING, INC.
|214 W. MAIN ST.
|RAVENNA OH 44266
|HONEY BAKED HAM – SOLON
|33493 AURORA RD.
|SOLON OH 44139
|HONEY BAKED HAM
|9438 ST RT 14 Unit A
|STREETSBORO OH 44241
|BASSETT’S MARKET
|3994 EAST HARBOR ROAD
|PORT CLINTON OH 43452
|CORNELL’S IGA
|140 MANSFIELD AVE
|SHELBY OH 44875
|RITTMAN’S IGA
|220 NORTH MAIN STREET
|RITTMAN OH 44270
|JACK’S DELI AND RESTAURANT
|14490 CEDAR ROAD
|UNIVERSITY HEIGHTS OH 44121
|JIM ALESCI’S PLACE
|32910 SOLON RD
|SOLON OH 44139
|JIM’S PARTY SHOP
|14451 MAHONING AVE
|NORTH JACKSON, OH 44451
|KRIEGER’S HEALTH FOOD MARKET
|615 GRAHAM ROAD
|CUYAHOGA FALLS OH 44221
|LAKE ROAD MARKET
|20267 LAKE ROAD
|ROCKY RIVER OH 44116
|LAKEVIEW MARKET
|3102 SOUTH MAIN STREET
|AKRON OH 44319
|LARCHMERE DELI & BEVERAGE
|12727 LARCHMERE
|SHAKER HTS, OH 44120
|MARTIN’S CORNERS
|20505 DETROIT AVE.
|ROCKY RIVER, OH 44116
|MARTIN’S DAY DELI
|328 BASSETT ROAD
|BAY VILLAGE, OH 44140
|MARTIN CORNER DELI
|34985 DETROIT ROAD
|AVON, OH 44011
|MEDITERRANEAN PARTY CENTER
|25021 ROCKSIDE RD
|BEDFORD HTS, OH 44146
|MENTOR FAMILY FOODS
|7294 LAKESHORE BLVD.
|MENTOR, OH 44060
|CANAL FULTON SPECIALTY MEATS
|2014 LOCUST ST S
|CANAL FULTON OH 44614
|MILES SUPERMARKET
|4127 EAST 131ST ST.
|CLEVELAND, OH 44105
|BEAUTIFUL FOODS, LLC
|1393 LEXINGTON AVE.
|MANSFIELD, OH 44907
|MUTACH’S MARKET
|8037 E HARBOR RD
|MARBELHEAD, OH 43440
|NATES DELI
|22098 LORAIN ROAD
|FAIRVIEW PARK, OH 44126
|OLEKSY MEATS
|2700 EAST 40TH
|CLEVELAND, OH 44115
|POSTIY’S MARKET
|3819 COLUMBUS RD
|CANTON, OH 44705
|PRESSLER’S MEATS
|2553 PRESSLER RD
|AKRON, OH 44312
|PRIME MEATS
|7710 SUPERIOR
|CLEVELAND, OH 44103
|PRIME MEATS
|3935 E 131ST
|CLEVELAND, OH 44103
|PRIME MEATS # 3
|756 EAST 200TH
|CLEVELAND, OH 44119
|RADDELL’S SAUSAGE SHOP
|478 EAST 152ND ST
|CLEVELAND, OH 44110
|REDIGO
|1976 HUBBARD RD
|NORTH MADISON, OH 44057
|REGO’S
|19600 W.130TH. ST.
|STRONGSVILLE, OH 44136
|RIDEOUT’S IGA
|2736 NORTH RIDGE RD
|PAINESVILLE, OH 44077
|ROMANO’S FARM MARKET
|8875 RIDGE RD
|NORTH ROYALTON, OH 44133
|SAINT IGNATIUS HIGH SCHOOL
|1911 W 30TH ST
|CLEVELAND, OH 44113
|SANDWICH KING
|9953 E WASHINGTON
|CHARGIN FALLS, OH 44023
|SHAFFER’S MARKET
|8 WEST TURKEY FOOT LAKE RD
|AKRON, OH 44319
|SHERMAN PROVISIONS
|3998 JOHNSON RD
|NORTON, OH 44203
|SIMONS
|7770 CHIPPEWA ROAD
|BRECKSVILLE, OH 44141
|SIMONS SUPERMARKET
|7973 EUCLID AVE.
|CLEVELAND OH 44103
|SMITHS
|1600 WAYNESBURG RD SE
|WACO, OH 44707
|SOUL DELI
|23150 EMERY RD
|WARRENSVILLE, OH 44128
|STEVE POLANSKY MARKET INC.
|6703 DEWEY RD.
|AMHERST, OH 44001
|SUMMIT CAFE
|2 SUMMIT PARK DRIVE
|INDEPENDENCE, OH 44131
|SUNDAYS PLUS
|8040 QUARY RD
|AMHERST, OH 44001
|SWEETBERRY FRESH MARKET
|30020 EUCLID AVE
|WICKLIFFE, OH 44092
|T.J. BUTCHER BLOCK
|14415 DETROIT AVE.
|LAKEWOOD, OH 44107
|TRUMBULL LOCKER PLANT
|3393 STATE ROUTE 534
|ROCK CREEK, OH 44084
|VERDIS IMPORTED FOODS
|8720 MENTOR AVE
|MENTOR OH 44060
|VERMILLION FARM MARKET
|2901 LIBERTY AVE.
|VERMILLION, OH 44089
|VIENNA
|8110 CARNEGIE AVE
|CLEVELAND, OH 44103
|WALLACE FOODS INC
|2856 WHIPPLE AVE NW
|CANTON, OH 44708
|WILGING FINE MEATS
|1391 LEXINGTON AVE.
|MANSFIELD, OH 44907
Company Contact Information
Consumers:Herolds Salads, Inc. (216) 991-7500 msabetta@heroldssalads.com