CFIA: Updated Guidance On Control Measures For Listeria Monocytogenes In Ready-To-Eat Foods

Please be advised that the guidance on Control measures for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods has been revised to align with Health Canada’s Policy on Listeria monocytogenes in Ready-to-Eat Foods (2023) that will come into effect on October 1, 2023.

Industry should review and adjust their control measures and preventive control plan when applicable, to align with the revised policy and associated guidance, prior to October 1, 2023. In the interim, verification of control measures will continue via regular inspection activities such as preventive control inspections and sampling.

Orientation mise à jour sur les mesures de contrôle contre la Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-mangerr

Veuillez noter que le document d’orientation sur les Mesures de contrôle contre la Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger a été révisé afin de s’aligner à la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger (2023) de Santé Canada, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

L’industrie devrait réviser et ajuster leurs mesures de contrôles et leurs plans de contrôles préventifs, lorsque requis, afin qu’ils s’alignent avec la politique et le document d’orientation associé révisé, avant le 1er Octobre 2023. Dans l’intérim, la vérification des mesures de contrôles continue via les activités d’inspection habituelles telles que les inspections de contrôles préventifs et l’échantillonnage.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces courriels?

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste.